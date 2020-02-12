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В Луганской области спасатели 3 сутки ищут тело провалившегося под лед рыбака

Сегодня, 15:52 citynews.net.ua | Напечатать

18 февраля в Службу спасения «101» от дежурного Старобельского отделения полиции поступило сообщение об исчезновении гражданина, 1952 года рождения. По словам родственников последнее место нахождения человека в селе Чмыревка, берег р. Айдар.

На место происшествия было направлены спасательное отделение дежурного караула 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области и привлечены водолазы Луганской областной спасательно-водолазной службы города Рубежное  для проведения поисковых работ.

С 18 по 20 февраля, общими силами водолазной службы и спасателями, с помощью резиновой лодки и "кошки", обследовано почти 20 тыс. кв. м водной акватории.

Также совместно с работниками полиции спасатели провели поисковые работы прилегающих к берегам лесных полос.

К поисковым работам привлекалось 38 спасателей, 20 сотрудников национальной полиции и 3 водолазы.

К сожалению гражданин не найден и в настоящее время он числится пропавшим без вести.


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