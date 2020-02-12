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Протест в Новые Санжары: Титушки, витамины от Красного креста и бездействие полиции в поиске реальных зачинщиков

Сегодня, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня с утра волонтеры Красного Креста, (по некоторым данным бывшие переселенцы из Донецка), привезли к санаторию напитки и фрукты, чтобы поддержать находящихся на карантине украинцев и иностранных граждан.

 

А тем временем одному задержанному мужчине после столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, где вчера протестовали против размещения эвакуированных из Китая из-за коронавируса, будет сообщено о подозрении. Об этом заявил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета.

«В настоящее время у нас есть одно лицо, задержанное по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за совершение преступления в отношении сотрудников полиции, это статья 345 УК. Это была ситуация, когда местный житель на собственном автомобиле пытался осуществить наезд на работников спецподразделения… Сегодня ему будет объявлено о подозрении, и он пойдет в суд», — сказал Выговский.

По его словам, всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные.

«Сегодня, анализируя ситуацию, которая сложилась, мы видим там и посторонних лиц. Они будут также идентифицированы, установлены и будут приняты определенные меры», — рассказал Выговский.

При этом несколько приезжих протестующих - из Кировограда и Кривого рога были еще с утра идентифицированы активистами. Тем не менее полицией, находящейся в подчинении министра внутренних дел Арсена Авакова, они до сих пор не задержаны и даже не опознаны.

 

Всего, во время беспорядков в Новых Санжарах, вызванных провокацией и отсутствием коммуникации со стороны правительства Зеленского, пострадало 9 полицейских и 1 гражданский.

Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове вчера вечером. Эвакуированных из Китая граждан разных стран специальным транспортом ГСЧС Украины, в сопровождении и под охраной полиции, доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области для прохождения двухнедельного карантина из-за вспышки нового коронавируса.


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