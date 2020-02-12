В Лисичанске заработала «Соляная комната» для лечения различных заболеваний

На прошлой неделе Лисичанская городская организация Общества Красного Креста Украины воплотила в жизнь проект «Соляная комната».

Соляная комната - это специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения процедур галотерапии, физиотерапевтического метода лечения и реабилитации искусственно созданным соляным микроклиматом.

Дыхание испарениями соли признано эффективным средством в лечении болезней и профилактики заболеваний. Пребывание в таком помещении положительно влияет на нервную систему человека и действует как успокоительное.

Воздух внутри комнаты в 10 раз чище, чем снаружи!

Галотерапия рекомендована для:

- общей реабилитации и оздоровления организма;

- очищение и лечение дыхательных путей

- оздоровление системы кровообращения и лимфотока;

- содействие выведению шлаков

- стабилизации обменных процессов;

- получение косметологического эффекта;

- омоложение, лечение заболеваний кожи;

- профилактики целлюлита;

- достижение антистрессовой и антидепрессивного эффекта;

- для лечения всех видов аллергии и ее профилактики.

Высокая эффективность галотерапии наблюдается при лечении детей!

Использование галотерапии целесообразно в качестве дополнительного лечения и реабилитации в период после перенесенной острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей (ринит, синусит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония).

Чтобы подышать целебным воздухом, совсем не обязательно ехать далеко. Такие процедуры доступны по адресу: г. Лисичанск, пр. Победы, 56 (Лисичанская городская поликлиника) II этаж, кабинет №24.

Стоимость 1 сеанса посещения соляной комнаты - 50 гривен.

Время сеанса - 40 минут.

Возрастные ограничения - детям от 3 + лет.

Предварительная запись по телефонам: 050 839 02 99; 095259 62 53.

Проект «Соляная комната» стал возможен в Лисичанске благодаря поддержке Международного Комитета Красного Креста в Украине и непосредственно автору проекту, председателю городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяне Бабич.