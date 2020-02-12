Украинцы будут платить судьям работающим на террористов ЛНР и ДНР сотни тысяч гривень в месяц?

Именно такой вывод можно сделать из решения Конституционного суда Украины, принятого 18 февраля 2020 года.

Конституционный суд решил, что ликвидация Верховного Суда Украины по реформе Порошенко — неконституционна.

Но этим же решением (см. Резолюзионную часть) КСУ также фактически вернул пожизненное денежное содержание всем судьям в отставке — даже тем, которые не прошли обязательное квалификационное оценивания (отменивши п. 25 Переходных положений профильного закона).

По мнению Михаила Жернакова, Главы правления фундации DEJURE, из-за этого решения Конституционного Суда украинцам за свой счет придется компенсировать разницу в суммах пожизненного содержания тысячам судей.

В этот перечень входят:

судьи, которые испугались квалификационной оценки и подали в отставку перед ней;

судьи, изменившие присяге и сейчас работающие судьями на террористов оккупировавших Луганск и Донецк;

судьи старого Верховного Суда Украины, ушедшие в отставку в результате ликвидации суда в 2016 году;

судьи, которых «гуманный» Высший совет правосудия отправил в отставку вместо увольнения в результате квалификационного оценивания или дисциплинарных производств.

Суммы выплат на каждого могут достигать несколько сотен тысяч гривен в месяц. Компенсировать эти суммы нужно за все 4 года от начала реформы. И всех этих судей будем финансировать мы с вами из собственных карманов.

Общую сумму компенсации сейчас подсчитать трудно, поскольку данные о всех судей в отставке и суммы выплаченных им вознаграждений имеет только Государственная судебная администрация, и на общую сумму влияет множество факторов. В то же время, учитывая количество судей и размер судейского вознаграждения, сумма будет кругленькая и ляжет серьезным бременем на государственный бюджет, то есть наши с вами деньги.

Это значит, что все судьи, вместо позорного увольнения успела отправить на «заслуженный отдых» Высший совет правосудия, в том числе и судьи-предатели из «молодых республик» на Востоке Украины, получать пожизненное денежное содержание из наших с вами карманов. Размер такого содержания может достигать сумм в 100-200 тыс. грн. на месяц. А судей, которые могут на него претендовать — несколько тысяч — отметил Михаил Жернаков