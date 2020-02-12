В Луганской области Золотое и Попасная под обстрелом из минометов

20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы продолжают ежедневные обстрелы позиций ВСУ районе поселка Золотое-4 и Орехово, где выпустили 4 мины из минометов калибром 120 мм а также обстреляли украинских военных из гранатометов.

Также под обстрелом оказались позиции в районе Попасной, где в Новозвановке боевики применили миномет калибра 120 мм - 7 мин и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Новомихайловка - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в Донецкой области под обстрелом находятся позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения в населенных пунктах Пищевик, Павлополь, Марьинка, Лебединское, Красногоровка и Старогнатовка где враг ведет обстрелы из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Сегодня утром российские оккупационные войска четыре раза обстреляли наши позиции, а именно:

рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;

В районе населенных пунктов Орехово и Золотое - из 120-мм миномета - 3 мины, а также 7 выстрелов - из станкового противотанкового гранатомета.