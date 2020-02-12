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В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергии

Сегодня, 16:00 citynews.net.ua | Напечатать

В конце февраля села Станично-Луганского района 3 дня проведут без электроэнергии из-за ремонтных работ.

Как сообщает Луганское энергетическое объединение 24, 25 и 26 февраля 2020 года, с 8:00 до 16:30 запланировано прекращение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах и Станице Луганской.

Полностью останутся без электроэнергии:

  • Валуйское
  • Ольховое
  • Болотенне
  • Сизое

Частичное отключение:

  • пгт Станица Луганская (ул 5-я линия, ул Артема)
  • Макарово (ул Звездная, Живописная)


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В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергии » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня