В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергии

В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергииСегодня, 16:00
В конце февраля села Станично-Луганского района 3 дня проведут без электроэнергии из-за ремонтных работ.
Как сообщает Луганское энергетическое объединение 24, 25 и 26 февраля 2020 года, с 8:00 до 16:30 запланировано прекращение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах и Станице Луганской.
Полностью останутся без электроэнергии:
- Валуйское
- Ольховое
- Болотенне
- Сизое
Частичное отключение:
- пгт Станица Луганская (ул 5-я линия, ул Артема)
- Макарово (ул Звездная, Живописная)