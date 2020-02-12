В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергии

В конце февраля села Станично-Луганского района 3 дня проведут без электроэнергии из-за ремонтных работ.

Как сообщает Луганское энергетическое объединение 24, 25 и 26 февраля 2020 года, с 8:00 до 16:30 запланировано прекращение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах и Станице Луганской.

Полностью останутся без электроэнергии:

Валуйское

Ольховое

Болотенне

Сизое

Частичное отключение: