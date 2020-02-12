В Луганской области пытались провезти через границу старинные иконы

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз в Россию предметов, представляющих культурную и историческую ценность.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Луганской области планирует нелегально переправить через государственную границу четыре старинные иконы, датированные концом XVIII - началом XIX века. Покупателей он подыскивал среди владельцев иностранных антикварных магазинов.

Задержали злоумышленника во время проходждения таможенного досмотра на пункте пропуска «Меловое». Иконы человек скрыл среди личных вещей.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2. ст.15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.