Российские террористы готовят артиллерийские учения в оккупированном Донбассе

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

С 17 февраля с.г. под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся сборы с командирами батальонов (дивизионов) российских оккупационных войск.

В ходе сборов оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии.