Сергей Жадан и BaraBooka приглашают школьников Луганска, Донецка и Харькова принять участие в конкурсе отзывов

Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения «BaraBooka» второй год подряд объявляют конкурс отзывов на книги украинских авторов среди школьников Луганской, Донецкой, а с этого года и Харьковской областей – «Читай-пиши». Победители попадут на Книжный Арсенал, получат советы от известных писателей и литераторов и сертификаты на приобретение новых книг.

В этом году организаторы предлагают подавать на конкурс не только текстовые, но и видеорецензии. Отправить работы можно до 1 апреля; для этого нужно заполнить регистрационную форму и включить в нее свой текстовый и/или видеоотзыв. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на странице конкурса в Facebook, на сайте конкурса и проекта поддержки детского чтения BaraBooka.

Победителей и победительниц определять в двух возрастных группах: 10-13 и 14-17 лет и в двух номинациях: текстовые и видеорецензии.

Объявят их после 20 апреля, а наградят во время Книжного Арсенала в Киеве. Организует поездку победителей и родителей/учителей БФ Сергея Жадана при поддержке фонда Ukraine Сharity. На Арсенале дети познакомятся с жюри конкурса – известными литераторами и критиками – и выберут себе новейшие книги от издательств «Фабула» и «Ранок»: издатели подарят 12 победителям сертификаты. Обладатели 1-х мест также получат получат планшеты, 2-го и 3-го – фотокамеры моментальной печати. Книги от издательств-партнеров также получат шестьдесят финалистов конкурса.

Для отзыва школьники могут выбрать любую книгу на украинском языке, но предпочтение жюри будет отдавать рецензиям на произведения современных украинских авторов.

Финалистка прошлогоднего конкурса Олеся Витченко из Старобельска признается: «Когда я еще не могла сама сориентироваться, что читать, просто читала по школьной программе. Но мне всегда хотелось читать книги авторов из моего родного города, из Старобельска. Было интересно, о чем пишут и как думают люди, которые ходили по тем же улицам, что и я, росли в тех же условиях. Так я открыла для себя Сергея Жадана, с которым мы в разное время учились в одной школе».

Как и в прошлом году, организаторы пригласят школьников и преподавателей в разных городах украинского Востока на встречи с украинскими писателями и критиками, которые поделятся с детьми советами, как писать рецензии интересно и аналитично, читать вдумчиво и с большим увлечением. Состоится тур при финансовой поддержке Украинского института книги.

«Долгое время Восток Украины был бы вне культурного поля. Нам важно не просто декларировать, что Восток – это Украина, а помочь детям этих областей быть непрерывно включенными в современный культурный контекст страны, в том числе – литературный», – говорит соорганизаторка и участница жюри конкурса, детская писательница и руководительница BaraBooka Татьяна Стус.

Школьников конкурс учит критически осмысливать прочитанное и структурировать мысли, а взрослых – лучше понимать, что дети и подростки на самом деле ищут в книгах и каких знаний им не хватает. И тех, и других – пользоваться современными методами: «Видеоблоги – важная часть сегодняшних коммуникаций, и нам хочется помочь детям научиться выражать свое мнение различными способами, а учителей – использовать на уроках то, чем дети охотно пользуются во внешкольной жизни, – говорит глава и соучредительница БФ Сергея Жадана Ирина Куницына. – Сегодняшние дети с легкостью снимают и монтируют с помощью телефонов – и видеоблог может быть крутым инструментом для изучения литературы или чего-либо другого, делать обучение ближе и веселее».

Ирина также напоминает: «Детям нужны книги о тех же проблемах, с которыми сталкиваются они сами. Анализируя прошлогодние работы, мы еще раз убеждались: школьная программа по литературе требует серьезных изменений». В прошлом году на конкурс поступило более 400 рецензий. Большинство из них были написаны на книги, которые дети читают вне школьной программы и в которых говорится о современной жизни.

Партнеры проекта – ГП «Украинский институт книги», Национальный центр «Малая академия наук Украины», издательства «Ранок» и «Фабула» и уже второй раз – британский фонд Ukraine Charity. Состав жюри: Сергей Жадан, Андрей Курков, Анастасия Музыченко, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Маша Сердюк, Ирина Славинская, Евгений Стасиневич, Татьяна Стус, Галина Ткачук, Анна Улюра.