19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары.

В Луганской области российские террористы открывали огонь из минометов калибром 120 мм в районе Орехово.

В Донецкой области обстрелы зафиксированы практически вдоль всей линии соприкосновения:

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;

рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Луганское - с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.