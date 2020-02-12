Франция готова финансировать строительство железной дороги в Луганской области

Председатель областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, где обсудил возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения в Луганской области.

«Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине должна хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 млн евро», - отметил Сергей Гайдай.

Он сообщил, что средства пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку «Лантратовка - Кондрашевская-Нова» к всеукраинской сети. Ведь сегодня на Луганщине девять райнов не имеют связи с государственной железнодорожной сетью.

Кроме того, на встрече договорились о электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.

«Диалог с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным», - резюмировал Этьен де Понсен.