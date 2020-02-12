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Экологическая инспекция оштрафовала Беловодский маслозавод на 110 тысяч гривень

Вчера, 08:00 citynews.net.ua | Напечатать

 Государственной экологической инспекцией в Луганской области по обращению неравнодушных к состоянию окружающей природной среды граждан, в период с 18 декабря по 2 января проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства частным акционерным обществом «Беловодский маслодельный завод».
Как сообщает пресс-служба экологической инспекции, во время проверки выявлены факты засорения земель остатками строительного мусора и загрязнения почвы промышленными стоками предприятия.

Эти факты являются нарушением требований ст. 35, ст. 46 Закона Украины «Об охране земель», ст. 96, ст. 166 Земельного кодекса Украины, ст. ст. 17 33 Закона Украины «Об отходах».

Должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности по статьям 82 (Нарушение требований по обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения), 82-1 (Нарушение правил ведения первичного учета и осуществления контроля за операциями обращения с отходами или непредставление или представление отчетности по образованию, использованию, обезвреживанию и удалению отходов), 52 (Порча и загрязнение сельскохозяйственных и других земель) КоАП на общую сумму 2890 грн.
Также инспекцией вычислен размер ущерба, причиненного государству в результате загрязнения и засорения предприятием земельных участков, который составил 110 тыс. 807 грн., предприятию направлена ​​претензия на добровольное возмещение причиненного вреда.

 


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