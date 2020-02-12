В Северодонецке парня арестовали за убийство родных бабушки и дедушки гаечным ключом

Сотрудники областного Главка и Северодонецкого отдела полиции по подозрению в совершении жестокого убийства двух человек задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своих родных. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Вчера, около 19.30 в Северодонецкий отдела полиции от диспетчера ДСНС поступило сообщение, что в одной из многоэтажек по пр. Космонавтов произошел пожар.

На месте происшествия спасатели обнаружили в квартире двух погибших стариков с признаками насильственной смерти.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия установили, что убиты 75-летний мужчина и 68-летняя женщина проживали с внуком.

По предварительной информации между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый забил до смерти дедушку с бабушкой, вероятно, гаечным ключом. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Как сообщили в полиции, очаг пожара был в кухне, в другие комнаты, где находились тела, огонь не успел распространиться. После проведения исследований специалистами ДСНС будет принято решение о дополнительной квалификации этого события.