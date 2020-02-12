В Луганской области задержали российского террориста

Военнослужащие одного из подразделений группировки Национальной гвардии Украины «Север» задержали в Луганской области мужчину причастного к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщает пресс-служба полиции, что мужчина был задержан при попытке пересечь блокпост в Луганской области у населенного пункта Городище на границе с Россией.

«Нацгвардейцы обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища. В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года был отмечен, как лицо причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию», — сообщили в МВД.

Боевика доставили в Беловодское отделение полиции. Его подозревают в совершении преступлений по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).