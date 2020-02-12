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Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к закону о продаже земли

Сегодня, 11:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде Украины на сегодняшнем заседании планируют продолжить рассмотрение законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВРУ.

Так, на пленарном заседании нардепы планируют продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Кроме того, предполагается рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2500 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Также планируется включить к рассмотрению проекты законов № 3003 об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях и № 3015 о внесении изменений в ЗУ «О национальной безопасности Украины».

Депутаты Верховной Рады уже три пленарных дня рассматривала законопроект о рынке земли. На третий день было рассмотрено более 260 поправок к законопроекту. Всего нардепы остановились на рассмотрении 483 поправок из более 4 тысяч поданных.


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