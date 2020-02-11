В оккупированных районах Луганской области закрывают 3 шахты

Оккупационная администрация отдельных регионов Луганской области запустила процедуру закрытия трех угольных шахт, реализуя принятое в Москве решение, сообщил источник ZN.UA в украинских спецслужбах. О своих действиях так называемое «правительство» «ЛНР» отчитывается перед органами исполнительной власти государства-агрессора.

Речь идет о шахтах «Вергелевской», «Миусинской» и «Новопавловской». На совещании в Москве 16 января эти шахты признали нерентабельными, и было принято решение об их затоплении.

Так называемый «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» «ЛНР» Павел Мальгин написал письмо директору российского Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Андрею Моисеенкову. В документе так называемый «министр» отчитывается перед российским чиновником о сроках передачи шахт «в режиме подземных водоотливных комплексов» в состав «госпредприятия» «Углереструктуризация». Решение о финансировании мероприятий, согласно письму, также будет приниматься в Москве.

Несмотря на то, что решение о судьбе трех шахт уже принято россиянами, его должно формально утвердить так называемое «правительство» «ЛНР» на своем заседании.

Процесс передачи затопленных шахт запланирован на февраль–март. Мальгин попросил у Моисеенкова выделить на эти нужды почти 55 млн российских рублей.