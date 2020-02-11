В Луганской области проведут аудит органов власти и Северодонецкого горсовета за 2017-2019 годы

Сегодня, 18 февраля, состоялось совещание председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая о проведении аудиторской проверки области Государственной аудиторской службой Украины.

«По этому поводу я обращался к премьер-министру Украины Алексея Гончаруку. Есть определенные факты, но мы должны де-юре понимать, как организовывалась финансовая деятельность в области последние три года по разным направлениям, - отметил Сергей Гайдай. - Отмечу: либо мы работаем на развитие области, или делаем кадровые выводы. Если были нарушения - надо отвечать».

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, аудиторская проверка охватит период в три года - 2017, 2018 и 2019.

Заместитель Председателя Государственной аудиторской службы Украины Галина Вашека сообщила, что будут проверяться законность использования средств, то есть произойдет ревизия, и эффективность управленческих решений - аудит и сбор информации.

Поэтому начинается государственный аудит местных бюджетов, ревизия областного бюджета Луганской области, ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения, Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации, отдела образования Северодонецкого городского совета и городского совета в целом и его других структурных подразделений.

Также будет проходить сбор информации о деятельности управления промышленности, транспорта и связи, Департамента экологии и природных ресурсов, Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма, Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений облгосадминистрации, Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области и управления Казначейства в Северодонецке.

Аудит продлится до 30 июня 2020 года. Команда аудиторов будет работать непосредственно в области до середины апреля.

В случае необходимости в вышеназванный перечень дополнительно будут включены другие структурные подразделения и органы местного самоуправления области.