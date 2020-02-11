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В Луганской области проверяют территориальные системы гражданской защиты

Сегодня, 15:15 citynews.net.ua | Напечатать

17 февраля согласно плану основных мероприятий гражданской защиты Луганской области на 2020 год началась комплексная проверка Лисичанского городского совета — местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты, органов местного самоуправления, подчиненных им сил гражданской защиты.

Целью проверки является: оценка деятельности руководства города по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, готовности к выполнению задач по координации действий и управления городской звеном территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты; оказание практической и организационно-методической помощи органам управления и силам городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты в выполнении возложенных на них задач в сфере гражданской защиты; проведения проверки выполнения требований предписаний, решений, приказов, протоколов и других распорядительных документов Председателя Луганской областной государственной администрации, направленных на выполнение мероприятий по вопросам гражданской защиты.

на 19 февраля запланирован запуск электросирен в учебных целях.

По всей Луганской области 19 февраля 2020 года  с 13:45 до 14:00 по киевскому времени запланировано проведение технической проверки автоматизированной системы централизованного оповещения «Сигнал-ВО» области с запуском электросирен.


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