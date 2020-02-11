В Попасной прошли антитеррористические учения в ходе которых обнаружили настоящие мины

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, приняли участие в тактико-специальных учениях в городе Попасная Луганской области.

В тренировках также приняли участие подразделения контрдиверсионной борьбы ООС, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Обучение проводились в условиях, максимально приближенных к реальным.

На территории города, расположенного в нескольких километрах от линии разграничения, подразделения отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по противодействию террористическим угрозам в экстремальных условиях.

Также участники мероприятия усовершенствовали специальные навыки по поиску и обезвреживанию вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Также в ходе учений, совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионной борьбы операции Объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения.

Место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62м общим весом 14 килограммов тротила.

Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству тайника.