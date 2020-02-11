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Минобороны: Российским террористам сняли все ограничения на обстрел Донбасса

Вчера, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики в Донбассе отменили ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало меры по провоцированию напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В частности, отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ» — говорится в сообщении.

По данным разведки, российскими пропагандистами для навязывания панических настроений среди местного населения распространяются сообщения о якобы подготовке сил и средств ООС к наступлению в форме так называемого «блицгрига» и другая ложная информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.


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