Луганские экологи просят не покупать пролиски и вербу

В связи с аномально теплой зимой Государственная экологическая инспекция в Луганской области усилила меры государственного надзора (контроля) по охране раннецветущих объектов растительного мира.

На прошлой неделе, несмотря на неоднократные призывы по соблюдению гражданами требований природоохранного законодательства и предупреждение об ответственности в случае его нарушения, Инспекцией установлен факт незаконной торговли объектами растительного мира, а именно ветками вербы обычной. На правонарушителя составлен протокол об административном нарушении и материал по данному факту направлены на рассмотрение в судебные органы.



Настоящий «цветочный бум» ожидается накануне весенних праздничных дней. Именно в этот период объемы незаконной торговли цветами из Красной книги приобретают угрожающие масштабы. Массовый сбор раннецветущих видов растений приводит к уничтожению популяций их отдельных видов. Ежегодно в Украине уничтожают около 20 млн подснежников, пролисков и других первоцветов.

Экологи призывают не срывать, не продавать, не покупать и не дарить первоцветы!

Лучше просто любуйтесь ими.