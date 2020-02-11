В Луганске детей отправили на карантин до 22 февраля

В Луганске — эпидемия гриппа и ОРВИ. Оккупационые власти Луганска продлили карантин во всех учреждениях образования города до 22 февраля в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся.

Такое решение чиновники террористов приняли на основании данных эпидемиологического анализа.

Распоряжение выдано «городским штабом по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».