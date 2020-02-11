Прокуратура объявила в розыск «замминистра сельского хозяйства ЛНР» Галину Черепаху

Прокуратура Луганской области сообщила чиновнице незаконно созданной оккупационной администрации РФ в Луганской области - «совета министров ЛНР» о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как стало известно CityNews, в розыск объявлена так называемая «замминистра сельского хозяйства ЛНР» Галина Черепаха.

По данным следствия, она с января 2016 и до сих пор занимает должность так называемого «заместителя министра сельского хозяйства» оккупационной администрации РФ.

В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятия юридически ничтожных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступный план организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины.

Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Также следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях продолжается досудебное расследование по фактам сотрудничества с оккупантами и посягательства на территориальную целостность Украины.