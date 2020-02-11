Российские террористы обстреляли Золотое из минометов

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские боевики обстреляли позиций украинской армии из тяжелых минометов в районе населенных пунктов Золотое и Попасная.

Вблизи Крымского — из 120-мм миномета по украинской территории было выпущено 20 мин. Наиболее массированному обстрелу подверглись позиции в районе Орехово — из миномета калибра 120 мм — 25 мин и 5 мин из 82-мм миномета. Неподалеку Новозвановки из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин.

6 мин было выпущено по позициям в поселке Золотое — в районе улицы Вольная зафиксирован прилет мин калибра 82 мм со стороны врменно оккупированных территорий.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела:

рядом с Лебединским — из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также зафиксированы 2 обстрела в районе населенного пункта Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.