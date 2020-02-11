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У Зеленского придумали специальный фонд для сбора денег на Донбасс

Вчера, 19:46 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях, пострадавших от вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене Глава государства отметил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан фонд мирового уровня.

«Он сочетает в себе два «окна». Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров», - сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны - с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.

«Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, как отметил Глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Призываю наших международных партнеров участвовать и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса», - резюмировал Президент.


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