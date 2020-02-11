У Зеленского придумали специальный фонд для сбора денег на Донбасс

У Зеленского придумали специальный фонд для сбора денег на ДонбассВчера, 19:46
Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях, пострадавших от вооруженного конфликта.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене Глава государства отметил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан фонд мирового уровня.
«Он сочетает в себе два «окна». Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров», - сказал Владимир Зеленский.
По словам Президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны - с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.
«Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме того, как отметил Глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
«Призываю наших международных партнеров участвовать и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса», - резюмировал Президент.