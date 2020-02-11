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В Донецкой области 57 шахтеров бастуют под землей из-за долгов по зарплате

Сегодня, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

На шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, 57 горняков в знак протеста остались под землей 14 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Продолжается протест горняков на шахте Краснолиманская», — сообщил Волынец.

Так, по его информации под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора находится 57 горняков.

«По информации, поступающей от работников шахты, их семей — администрация предприятия, местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питания и питьевой воды. Еду и воду собрали и передали протестующим сами рабочие предприятия», — рассказал глава профсоюза.

Он отметил, что трудовой коллектив требует полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, а также январь 2020-го.


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