Громады Луганской области получили от упрощенцев 53,5 млн грн единого налога

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе 2020 года.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 29,9 млн грн, уплаченная сельскохозяйственными товаропроизводителями. Физические лица - предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, перечислили 20,5 млн гривен.

По сравнению с показателями за январь 2019-му году поступления единого налога увеличились на 7,5 млн грн, или на 16,2 процентов.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы в январе этого года в местную казну оплатили 3,1 млн грн, что на 800 тыс грн, или на 35,1 проц. больше, чем в январе прошлого года.

Напомним, всего за январь 2020 году до местных бюджетов Луганщины поступило 262 200 000 гривень.