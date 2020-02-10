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Конституционный суд рассмотрит перерасчет пенсий госслужащим

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

 Большая палата Конституционного Суда Украины 17 февраля на пленарном заседании начнет рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека об условиях пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления.

В результате «заморозки» перерасчета, наиболее пострадали пенсионеры из низшего звена госслужбы — проработавшие на государство люди живут на пенсии близкие к минимальным. При этом отдельным категорям государственных пенсионеров пенсии регулярно пересматриваются в сторону увеличения — судьям, топ-чиновникам и силовикам.

Оспариваемые положения Закона № 889 предусматривают, что пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 90). Аналогичное положение закреплено в части 7 статьи 21 Закона № 2493 относительно должностных лиц местного самоуправления.

Также, автор ходатайства отмечает, что оспариваемые положения указанных законов не соответствуют Конституции Украины, поскольку ими не предусмотрено пересчета (индексации) пенсий соответствующей категории пенсионеров.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписала представление в Конституционный суд Украины о восстановлении прав госслужащих на получение пенсии и ее перерасчета.

В результате «заморозки» перерасчета, наиболее пострадали пенсионеры из низшего звена госслужбы — проработавшие на государство люди живут на пенсии близкие к минимальным. При этом отдельным категорям государственных пенсионеров пенсии регулярно пересматриваются в сторону увеличения — судьям, топ-чиновникам и силовикам.



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