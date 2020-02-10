13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Новотошковское из миномета калибра 82 мм - противник выпустил 6 мин.

В Донецкой области обстрелы сосредоточились:

рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия;

в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

неподалеку Новолуганское - из автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия;

Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С начала 14 февраля российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.