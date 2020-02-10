В Луганской области подразделением украинской полиции руководил гражданин России

В пресс-службе СБУ рассказали о работе по защите государственной тайны среди чиновников прифронтовых областей. Несмотря на то, что особое внимание Службы безопасности Украины сосредоточена на защите государственной тайны и недопущении утечки секретной информации, иногда выявляются случаи вопиющей халатности очень похожей на государственную измену.

В Луганской области системные нарушения законодательства в работе с секретными материалами сотрудники СБУ обнаружили во время проверок в одном из военных подразделений. Из-за недостатков в режимно-секретной работе командира, его подчиненные несколько месяцев были вынуждены работать без допуска к государственной тайне. В конце концов это создало угрозу разглашения секретных сведений. В результате военному отменен допуск к гостайне и он уволен с занимаемой должности.

Допуск к государственной тайне также отменен руководителю одного из подразделений правоохранительных органов Луганской области. При оформлении допуска к гостайне при назначении на новую должность правохранитель предоставил о себе ложные сведения. Он указал, что не состоял и не состоит в гражданстве других государств. Однако проверкой СБУ установлено, что он и его близкие имеют гражданство Российской Федерации. К тому же гражданином РФ он стал уже в период агрессии против Украины. Нарушитель уволен со службы.

Еще одному стражу порядка путем предоставления заведомо ложной информации отказано в переоформлении допуска к гостайне. Чиновник пытался скрыть тот факт, что его близкие родственники живут в Москве.

Предоставление недостоверных сведений о зарубежных поездках привело к отказу в допуске к государственной тайне для одного из руководителей местных органов власти. По неизвестным причинам чиновник решил скрыть, что в прошлом году трижды побывал за рубежом, в частности, посещал РФ.

Грубые систематические нарушения законодательства в режимно-секретной работе Служба обнаружила в деятельности одного городского совета и двух районных госадминистраций Луганской области. Поскольку нарушения создают реальную угрозу утечки секретной информации, то СБУ отказала этим органам в предоставлении разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной. Должностные лица, причастные к противоправным действиям, привлечены к ответственности.

Всего на Луганщине в 2019-2020 годах по инициативе Службы безопасности девять чиновников лишены допуска к государственной тайне, еще сорока трем - отказано в их предоставлении. Восемнадцать нарушителей законодательства о гостайне и служебной информации привлечены к административной ответственности по ст. 212-2 и ст. 212-5 КУоАП, в трех уголовных производствах, начатых по ст. 328 и ст. 329 Уголовного кодекса Украины, осуществляется досудебное расследование.