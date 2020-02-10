Детям из оккупированных Луганска и Донецка обещают стипендии на обучение в любых вузах Украины

Дети из временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут получить качественное украинское образование в любом вузе страны.

Об этом рассказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, во время своего рабочего визита в Херсонскую область.

«Мы разрабатываем Государственную целевую программу по максимальному поощрению детей и молодежи, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях, и дать им возможность получать именно украинское образование», - рассказала Оксана Коляда.

Программа будет разработана на выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне он провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействие абитуриентам в поступлении в украинские учебные заведения.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействие в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Поэтому, глава Минветеранив сообщила, что Программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов из оккупированных районов, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Также Министр рассказала о плане развить процесс получения дистанционного школьного образования детьми, проживающих в оккупации.

Конкретные наработки Программы будут сделаны уже в ближайшее время.