В Северодонецке пьяный водитель вылетел на разделительную полосу и «отбивался» от полиции взяткой

В Северодонецке на проспекте Гвардейском, около часа ночи, патрульные увидели автомобиль Hyundai, который не справился с управлением и заехал на разделительную полосу, застрял в сугробе и не смог уехать.

Как сообщает пресс-служба полиции, патрульные сразу бросились к водителю на помощь, но в в ходе общения обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Водитель не отрицал этот факт, к тому же оказалось, что у не имеет при себе полис обязательного страхования.

Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался в присутствии свидетелей, зато предложил патрульным денег, чтобы те не составляли административные материалы в отношении него.

Патрульные неоднократно предупредили мужчину об уголовной ответственности за такое предложение, но водитель не реагировал на предупреждение.

В результате на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД Украины, что стало причиной ДТП), ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ч. 122 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов).

Кроме того, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, поскольку за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 369 Уголовного Кодекса Украины.