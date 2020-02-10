ООН объявляет грант для развития библиотек в Луганской и Донецкой областях

Проекты, охватывающие не менее 10 общин Донецкой и Луганской областей, будут реализовываться за счет этого грантового конкурса на территории целевых громад.

Принять участие в конкурсе могут в Луганской области: Лозно-Александровская, Привольськая, Троицкая, Нижнедуванская, Беловодская, Краснореченская громады, а также библиотеки городов Попасная, Золотое, Счастье, Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Меловое, Станица Луганская, Новоайдар.

В Донецкой области: Доброполье (Белицкое, Белозерское), Дружковка, Покровск, Мирноград, Славянск, Северская ОТГ, Соледарская ОТГ, Новгородское, Светлодарск, Мангушский р-н, Волновахская ОТГ, Угледарская ОТГ, Сартанская ОТГ, Великоновоселковский р-н, Красногоровка / Марьинка, Краматорск, Авдеевка

В ООН надеются, что реализация проекта поспособствует стратегии развития библиотек в 8 громадах и новым партнерствам между библиотеками и местными общественными организациями в громадах. Кроме того, грантовые средства могут быть использованы для организации новых услуг и организации мероприятий в библиотеках не менее чем в 10 громадах.

Срок подачи заявок от громад и библиотек: 01.03.2020

Подробнее об условиях конкурса: http://bit.ly/31OkYHP