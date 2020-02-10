Россия хочет обсудить выполнение «минских соглашений» на Совете Безопасности ООН

По инициативе России Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит исполнение «минских соглашений». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с пятой годовщиной „минских договоренностей“, Россия пригласила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — сказал он.

Напомним, в Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. По итогам встреч было принято ряд мер по выполнению «минских соглашений».

Финальный документ состоит из 13 пунктов, предусматривающих, в частности, прекращение огня на Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на Донбассе.