У Зеленского хотят посчитать жителей оккупированных Крыма и Донбасса при помощи спутников

Украина обсудила с НАТО возможность проведения переписи населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом заявил в эфире радио «UA: Общественное вещание» министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубиле.

Отвечая на вопрос, действительно ли можно провести перепись населения на временно оккупированных территориях с помощью спутниковой съемки, Дубилет ответил:

«Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать возможно с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане…они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения» .

Также министр добавил, что к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов.

«Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся по нему, но пока не могу сказать насколько точно можно оценить через спутники, или через какие-то другие инструменты, население в Крыму и на оккупированных территориях», — добавил Дубилет.