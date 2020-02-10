Украинские военные задержали наркомана с документами российских террористов

Украинские военные задержали наркомана с документами российских террористовСегодня, 10:59
12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения мужчина с документами боевика российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.
При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.
Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.
Как сообщает пресс-служба ООС, российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.
Также боевик заявил что проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.