Украинские военные задержали наркомана с документами российских террористов

12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения мужчина с документами боевика российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба ООС, российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Также боевик заявил что проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.