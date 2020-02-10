В России автобус с украинцами врезался в фуру - 8 погибших и 2 раненых

Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе в Псковской области (Россия). Все 8 погибших, вероятно, граждане Украины. Об этом сообщает российское осинформагентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, возле деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек и есть информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза — пострадали.

Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, вероятно, граждане Украины.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибли, в микроавтобусе один только выжил. Вероятно, погибшие — граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», — заявила она.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Беларуси и Украины.

«Двое пострадавших: один — белорус, один — гражданин Украины. Состояние средней тяжести», — сказала собеседница ТАСС.