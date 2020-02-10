» » В России автобус с украинцами врезался в фуру - 8 погибших и 2 раненых

В России автобус с украинцами врезался в фуру - 8 погибших и 2 раненых

Сегодня, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

 Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе в Псковской области (Россия). Все 8 погибших, вероятно, граждане Украины. Об этом сообщает российское осинформагентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, возле деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек и есть информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза — пострадали.

Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, вероятно, граждане Украины.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибли, в микроавтобусе один только выжил. Вероятно, погибшие — граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», — заявила она.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Беларуси и Украины.

«Двое пострадавших: один — белорус, один — гражданин Украины. Состояние средней тяжести», — сказала собеседница ТАСС.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:52

В Северодонецке пьяный водитель вылетел на разделительную полосу и «отбивался» от полиции взяткой

Сегодня, 12:50

ООН объявляет грант для развития библиотек в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 11:47

Россия хочет обсудить выполнение «минских соглашений» на Совете Безопасности ООН

Сегодня, 11:06

У Зеленского хотят посчитать жителей оккупированных Крыма и Донбасса при помощи спутников

Сегодня, 10:59

Украинские военные задержали наркомана с документами российских террористов

Сегодня, 10:40

В России автобус с украинцами врезался в фуру - 8 погибших и 2 раненых

Сегодня, 10:19

Итоги очередной встречи в Минске - рассматривают открытие КПВВ в Золотое и Счастье, поиск пропавших и снабжение водой

Вчера, 21:04

12-13 февраля в Луганской области водителей просят воздержаться от поездок - сильный снегопад и гололед

Вчера, 18:18

В Донецкой области задержали контрабанду сигарет из оккупированных районов

Вчера, 18:12

Российские террористы продолжают обстреливать Луганскую область из минометов - Золотое, Орехово и Новотошковское

Вчера, 15:36

Луганские медики готовятся к эпидемии коронавируса 2019-ncov

Вчера, 14:51

Протест автоперевозчиков: Чиновники Зеленского устроили бардак при выдаче разрешений

Новости Украины:

Сегодня, 14:52

В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Сегодня, 13:58

В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»

Сегодня, 12:02

40% судей Киевской области не соответствуют по крайней мере одному критерию добропорядочности

Сегодня, 10:36

В Харьковской области ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка

Вчера, 18:21

В Киеве «заминировали» Центральный железнодорожный вокзал — идет эвакуация

Вчера, 18:07

К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже присоединись три банка

Вчера, 14:51

Протест автоперевозчиков: Чиновники Зеленского устроили бардак при выдаче разрешений

Вчера, 13:13

В Суммах адвокатка более 40 раз сообщала о «минировании» судов 

Вчера, 13:04

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям Идлиба

11-02-2020, 15:54

Топ-3 страны для получения заграничного образования

11-02-2020, 11:43

Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана

10-02-2020, 11:24

В Запорожской области взяли под стражу пьяного водителя наехавшего на коляску с ребенком

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 



^Наверх

 

В России автобус с украинцами врезался в фуру - 8 погибших и 2 раненых » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня