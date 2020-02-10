Итоги очередной встречи в Минске - рассматривают открытие КПВВ в Золотое и Счастье, поиск пропавших и снабжение водой

12 февраля в Минске состоялась очередная встреча в Минске по урегулированию российской агрессии на Донбассе. Обсуждали открытие пунктов пропуска в Луганской обалсти в Счастье (на этом настаивает российская сторона) и в поселке Золотое - об открытии этого КПВВ договорились на встрече Нормандской четверки в декабре 2019 года.

Во время переговоров Украина передала уточненный список людей, которых стремятся освободить. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифе

«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», — написала Олифер.

По ее словам, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые являются критическими и требуют действенных шагов всех участников Минского процесса, в том числе с привлечением Международного Комитета Красного Креста.

«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Предоставлен перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — отметила Олифер.

В свою очередь представитель России Борис Грызлов в очередной раз заявил о непричастности России и безальтернативности «Минских соглашений».

Полпред России также заявил, что на протяжении всех прошедших лет в рамках контактной группы удалось обеспечить реализацию ряда решений по снижению напряженности и защите гражданского населения. «Это освобождение и обмен удерживаемых лиц, восстановление объектов гражданской инфраструктуры, разведение сил на отдельных участках, — напомнил он. — Сегодня контактная группа продолжила обсуждение такого вопроса, как установление и поиск лиц, пропавших без вести в зоне конфликта».



