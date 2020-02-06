12-13 февраля в Луганской области водителей просят воздержаться от поездок - сильный снегопад и гололед

12-13 февраля в Луганской области водителей просят воздержаться от поездок - сильный снегопад и гололедВчера, 21:04
В Луганской области продолжается снегопад. Полиция сообщает о проблемах с движением на дорогах в северных районах области и просит водителей по возможности воздержаться от поездок сегодня вечером и завтра утром.
Также в некоторых районах Луганской области продолжается выпадение снега, на дорогах образуется гололедица.
Мобильные патрульные наряды полиции продолжают отслеживать ситуацию с движением автотранспорта на автодорогах области.
На участках дорог, где возникают трудности с движением грузовиков, принимаются меры по очистке дороги и предоставления водителям помощи.