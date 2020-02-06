В Донецкой области задержали контрабанду сигарет из оккупированных районов

В районе ООС, на прилегающей к линии разграничения территориях, сотрудниками ДФС Украины и Государственной пограничной службы, которые вовлечены в операции Объединенных сил, продолжаются мероприятия по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции.

12 февраля 2020 вблизи Константиновки Донецкой области, в результате проведения оперативных мероприятий выявлены факты перевозки двух партий контрафактных сигарет, которые в дальнейшем должны быть реализованы на территории Украины.

Все обнаруженные табачные изделия, ориентировочной стоимостью более полумиллиона гривен, изъяты.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия.

Вместе с тем в соседних с Донецкой и Луганской областях без проблем можно купить контрафактные сигареты, произведенные в подконтрольных российским террористам районах.