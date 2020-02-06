Российские террористы продолжают обстреливать Луганскую область из минометов - Золотое, Орехово и Новотошковское

За день 12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы были зафиксированы в Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

рядом с Новотошковским — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от населенного пункта Орехово — из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

Также обстрелы продолжаются по населенному пункту Золотое, про которые в штабе ООС предпочитают умалчивать. Сегодня Золотое-4 было обстреляно из 120 мм минометов и стрелкового оружия со стороны оккупированных российскими террористами населенных пунктов.

Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.