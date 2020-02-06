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Луганские медики готовятся к эпидемии коронавируса 2019-ncov

Вчера, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

Лечебные учреждения Луганской области обеспечиваются всем необходимым на случай противодействия коронавируса. Об этом 12 февраля на брифинге сообщил заместитель генерального директора по поликлинической работе и экспертизе временной нетрудоспособности Луганской областной клинической больницы Степан Шведюк.

Он акцентировал, что для недопущения распространения на территории Украины случаев заболевания коронавирусом, постановлением Правительства создан штаб во главе с премьер-министром. Соответствующий штаб сформирован и в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, в области базовым учреждением госпитализации подозреваемых и больных коронавирусом является инфекционное отделение в Рубежном. Резервными - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Всего  сформированы три бригады скорой неотложной помощи, которые будут зонально работать с лечебными учреждениями при вероятном транспортировке больных.

Также сегодня, как отметил Степан Шведюк, в Луганском государственном медицинском университете состоялся тематический тренинг для инфекционистов. Следующий запланировано организовать с участием терапевтов и медсестер.

Спикер отметил, что для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов ОРВИ - повышенная температура, кашель, удушье, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.

Простым средством предупреждения заражения является мытье рук, лица и носа мыльной водой. Если нет возможности своевременно вымыть руки, лучше не касаться руками глаз, носа или рта. Все помещения нужно регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности. При появлении первых симптомов следует одевать маску для предотвращения инфицирования других и обращаться к врачу.


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