В Минске начлась встреча по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе началась в Минске в среду утром.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — говорится в сообщении МИД Беларуси в Twitter.

Накануне Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил нарушение режима прекращения огня со стороны российских боевиков и вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на заседании ТКГ 12 февраля в Минске.

Также президент Украины Владимир зеленский заменил в составе украинской группы правозащитницу Валерию Лутковскую на Геннадия Кузнецова.

Геннадий Кузнецов — украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. В 2014 году указом президента награжден орденом «За мужество» III степени.