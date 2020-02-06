В Донецкой области КПВВ «Марьинка» работает нестабильно из-за снегопада

В Донецкой области КПВВ «Марьинка» работает нестабильно из-за снегопадаВчера, 10:33
В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории Донецкой области образовался нерасчищенный от снега участок дороги
Как соощает пресс-служба ООС, это приводит к ограниченному функционирования этого контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично.
Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем выбрать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».