В Донецкой области КПВВ «Марьинка» работает нестабильно из-за снегопада

В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории Донецкой области образовался нерасчищенный от снега участок дороги

Как соощает пресс-служба ООС, это приводит к ограниченному функционирования этого контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично.

Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем выбрать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».