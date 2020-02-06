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В Лисичанске из-за снегопада ограничено движение на Пролетарском мосту

Вчера, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Из-за сильного снегопада на дорогах Луганкой области могут возникнуть проблемы с движением автотранспорта. 

В Лисичанске перекрыто движение автотранспорта на подъем по Пролетарскому моста по ул. Малиновский от железнодорожного вокзала.

В Старобельском районе так называемого «Подгоровского подъема» дороги А / ЗН-1302 км 73 + 74 была оказана помощь водителю грузового автомобиля. Сейчас на этих участках дороги работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

По информации ситуационного центра в настоящее время на всех дорогах области работает спецтехника автодора, пробок или осложнения дорожного движения нет.

Также затруднено движение в районе Томашевского моста - отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадки дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.

По приказу главы полиции Луганщины мобильные наряды полиции и экипажи управления патрульной полиции осуществляют обследование автодорог для выявления проблемных участков и при необходимости оказания помощи водителям. Информация о необходимости привлечения специальной снегоуборочной техники немедленно предоставляется в управление автодора.


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