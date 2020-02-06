Российские террористы обстреляли Орехово и Крымское в Луганской области

11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы трижды обстреливали позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово — из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем.

Также боевики вели обстрел недалеко от населенного пункта Крымское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области один обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксирован рядом с населенным пунктом Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.