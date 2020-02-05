Зеленский заявил о сложности дел «Майдана» и его суд снял арест с Клюева

Президент Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время «Революции достоинства» является самым сложным в стране.

Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Утеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многое убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране, — это Майдан.

Этими делами занимаются все. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого.

Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, — не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное».

А тем временем сегодня, 11 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра правительства Андрея Клюева.

Клюев подозревается в завладении в период с мая 2010 года - апрель 2011 государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК).

Также в Государственное бюро расследований заместителем директора назначен один из адвокатов Януковича, обвиняемого в узурпации власти и коррупции.