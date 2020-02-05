В Луганской области горел лисичанский завод «Регенерат»

11 февраля в 4:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в цехе ПАО «Регенерат» в Лисичанске.

Прибыв на место происшествия, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области подтвердили возгорание. Ликвидацию пожара осложняло наличие пропанового баллона рядом с очагом пожара. При проведении разведки, спасателям газодымозащитной службы удалось переместить из помещения баллон и предотвратить разрушительный взрыв.

Учитывая масштаб и обстоятельства пожара были привлечены дополнительные силы и технику ДПРЧ - 9, 38 и 35 ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

Пожар на площади 150 кв. м. локализован в 6:51 и ликвидирован в 7:40.

К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники.