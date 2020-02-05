В Украине ликвидируют 48 политических партий-призраков

Украине зарегистрировано 349 политических партий. При этом, деятельность далеко не всех партий в Украине соответствует требованиям Закона. В связи с этим Министерство юстиции приняло решение об аннулировании регистрационных свидетельств «партиям-призракам».

Как сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, законодательное требование к партиям, которое было нарушено - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах Президента Украины и выборах народных депутатов Украины в течение 10 лет.

«Министерство юстиции проанализировало соответствие требованиям Закона Украины «О политических партиях в Украине» всех зарегистрированных партий и подготовило пакет из 48 исковых заявлений в Окружной административный суд города Киева об аннулировании регистрационного свидетельства тех партий, которые нарушают Закон», - заявил министр.

Глава ведомства отметил, что такой шаг обеспечит политическую безопасность для многих украинцев.

Также, по словам Дениса Малюська, в Украине существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупают и продают политические партии. Уставные документы таких партий после «продажи» перерабатываются (осуществляется изменение наименования партии, руководителя и т.д.). Их ликвидация защитит интересы избирателей, уничтожит теневой рынок политических партий, обеспечит соблюдение политическими партиями действующего законодательства Украины и создаст равные условия для всех реально функционирующих политических сил.

Он добавил, что Минюст относится ко всем политическим силам абсолютно беспристрастно: «Чтобы предупредить политические спекуляции на этом вопросе, мы подали документы в суд одновременно на все партии, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям Закона».