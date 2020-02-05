В Луганской области при получении взятки задержан глава объединенной территориальной громады.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, следствием установлено, что чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за продажу имущества объединенной территориальной общины без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТГ.

10 февраля 2020 года указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерную выгоды за совершение таковой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий по использованию служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения», — отмечается в сообщении.

Этот глава объединенной территориальной громады уже третий раз уличен в совершении коррупционного преступления.

«Так, в 2018 году должностное лицо задержано на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины), в 2019 году его же уличили в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и завладении бюджетными средствами в размере 180 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается», — говорится в сообщении.